Ними поділився заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк. Він зауважив, що народний обранець не просто "погорів" на хабарі.

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Очолював ТСК з виявлення корупції

За наявними даними, Анатолія Гунька не лише спіймали на гарячому, коли він разом зі спільниками планував отримати хабар у розмірі 85 тисяч доларів. Нагадаємо, що за цю суму він обіцяв:

передати підприємцю в оренду державні землі Національної академії аграрних наук України;

розв'язати певні проблеми, які можуть після цього виникнути.

Зауважимо, що зафіксовані розмови свідчать про наміри політика поставити "своїх людей". Крім того, ті самі "свої люди" у нього є на окремих підприємствах.

"Тобто він (Гунько – 24 Канал), грубо кажучи, використовував свої повноваження як голови ТСК для того, щоб впливати на Національну академію аграрних наук, впливати на призначення своїх кадрів, довірених осіб на ці підприємства. І, відповідно, після того, як будуть поставлені на підприємства свої люди, він уже може розпоряджатися і вирішувати, з ким підприємства будуть підписувати договори", – зауважив Синюк.

Так би мовити, вишенькою на торті є той факт, що Гунько – голова тимчасової слідчої комісії з виявлення корупції в НААН.

Гунько – не член партії "Слуга народу"

На цьому наголосила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. За її словами, він залишається громадянином України та народним депутатом. Відтак, він зобов'язаний відповідати перед законом. Вона також висловила надію, що Давид Арахамія спільно з фракцією ухвалять рішення про його негайне виключення.

Олена Шуляк зауважила, що війна оголила проблеми у політичному житті держави. Крім того, вона продемонструвала, що "корупції не може бути місця ніде". Також зазначила, що в цьому контексті робота журналістів і правоохоронців колосальна.

Наша політична сила рішуче позбавляється людей, які знівелювали цінності українського народу. Деякі випадки публічні, деякі відбуваються поза увагою журналістів та громадськості, проте процес очищення безперервний,

– наголосила вона.

Вона вже віддала доручення провести детальний аудит. Він стосуватиметься всіх членів партії "Слуга народу" у кожному з куточків України. Мета цієї перевірки – виявити всіх, хто "бодай якимось чином знецінив ідеї партії, президента та українського народу".

Олена Шуляк підкреслила, що запит на справедливість, а також очищення – завжди на часі. У партії продовжують співпрацювати з правоохоронцями. Це роблять, щоб лави звільнили від негідних людей. Це дозволить дати ці місця тим, хто готовий в інтересах України працювати чесно.