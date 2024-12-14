У розпал повномасштабної війни, вона продала цей об’єкт нерухомості за значно вищу суму – 18 мільйонів гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на судові матеріали.

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Як Крупа змогла гарно заробити на перепродажі бізнесу

Згідно з матеріалами суду:

26 січня 2017 року племінник подарувавав Крупі магазин площею 103,3 квадратних метрів, оцінений у 204 739 гривень.

5 липня 2022 року Тетяна Крупа продала цей магазин за 18 000 000 гривень, що на той час відповідало 615 280 доларам США.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі арешт майна головної лікарки Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Суд залишив без змін попереднє рішення, і апеляційні скарги адвокатів підозрюваної не були задоволені.