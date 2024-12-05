Скарги стосувалися ухвали слідчого судді ВАКС від 31 жовтня 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АП ВАКС у телеграмі.

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Яке рішення суду щодо Тетяни Крупи

Майно було арештоване в межах справи за підозрою у незаконному збагаченні головної лікарки відповідно до статті Кримінального кодексу України.

4 грудня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги захисників підозрюваної, а також представників третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, на ухвалу слідчого судді ВАКС від 31 жовтня 2024 року про арешт майна,

– ідеться у повідомленні.

Серед арештованого – готівкові кошти, документи та інші речі, вилучені під час обшуків.

Розгляд апеляцій завершився тим, що колегія суддів залишила попереднє рішення без змін, а апеляційні скарги – без задоволення. Рішення набрало чинності негайно і не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Нагадуємо, розслідування стосується незаконного оформлення інвалідності для чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації. Родина Круп володіє численною нерухомістю та розкішними автівками на Хмельниччині, значна частина якої була придбана у 2021 – 2022 роках.

Сім'я має 10 земельних ділянок та 9 будинків у селі Волиця, а також іншу нерухомість у різних селах Хмельниччини, і займається бізнесом у сфері альтернативної енергетики.