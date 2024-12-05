Жалобы касались постановления следственного судьи ВАКС от 31 октября 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АП ВАКС в телеграме.

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Какое решение суда в отношении Татьяны Крупы

Имущество было арестовано в рамках дела по подозрению в незаконном обогащении главного врача в соответствии со статьей Уголовного кодекса Украины.

4 декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы защитников подозреваемой, а также представителей третьих лиц, в отношении имущества которых решается вопрос об аресте, на постановление следственного судьи ВАКС от 31 октября 2024 года об аресте имущества,

– говорится в сообщении.

Среди арестованного – наличные средства, документы и другие вещи, изъятые во время обысков.

Рассмотрение апелляций завершилось тем, что коллегия судей оставила предыдущее решение без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. Решение вступило в силу немедленно и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Напоминаем, расследование касается незаконного оформления инвалидности для мужчин, которые стремились избежать мобилизации. Семья Круп владеет многочисленной недвижимостью и роскошными автомобилями в Хмельницкой области, значительная часть которой была приобретена в 2021 – 2022 годах.

Семья имеет 10 земельных участков и 9 домов в селе Волица, а также другую недвижимость в разных селах Хмельницкой области, и занимается бизнесом в сфере альтернативной энергетики.