Родина колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи має у власності 10 земельних ділянок та 9 будинків у селі Волиця на Хмельниччині. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на hromadske.

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Що відомо про статки колишньої голови МСЕК

Більшість майна Крупи було придбано у 2021 – 2022 роках. За інформацією з розслідування, будинки в Волиці мають площу від 15 до 25 квадратних метрів і належать родині для потреб компанії "Солар Інвест", яка займається альтернативною енергетикою.

Сонячні панелі родини Крупи / hromadske

У селі Соболівка сім’я встановила аналогічні сонячні панелі, а також має 8 будинків і 9 земельних ділянок. Компанія "Солар Інвест" зареєстрована в одному з їхніх маєтків у Хмельницькому, що належить Володимиру Крупі, чоловікові Тетяни Крупи.

Маєток родини Крупи на Хмельниччині / hromadske

Також родина володіє квартирою в Хмельницькому на вулиці Парковій, поблизу міського парку, де вони почали будувати ресторан, заплановане відкриття якого перенесли на кінець 2024 року.

Будинок на вулиці Парковій, де розташована квартира родини Крупи / hromadske

Крім цього, родина має ще 11 ділянок у селі Моломолинці, 2 ділянки у селі Рудківці, 6 – неподалік Слобідки Рихтівської, 3 – у Москалівці, а також одну ділянку в Адамівці. У Кам’янці-Подільському у Тетяни Крупи також є будинок.

Паспорт ресторану, який родина будувала в парку біля дому / hromadske

Син подружжя, Олександр, володіє ділянкою у селі Карпівці та 7 ділянками у селі Шумівці, де збудовано 5 будинків, а також має квартиру на вулиці Інститутській у Хмельницькому.

Зверніть увагу! У власності Володимира Крупи є дві автівки Porsche Cayenne 2019 та 2024 років, причому остання не задекларована. Син Олександр володіє Audi Q7 2016 року, BMW X7 2022 року та Volkswagen Touareg 2013 року.

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