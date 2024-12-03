Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Хмельницький. Журналісти надсилали запит до Департаменту охорони здоров’я Хмельницької ОВА.

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Голова комісії – Алла Слободенюк – невропатолог

Алла Слободенюк обіймає посаду з 19 листопада 2021 року. За даними її декларації за 2023 рік, у власності сім’ї є три земельні ділянки та сільськогосподарська техніка (трактор ДТЗ 5244НPX, випуск 2021 року).

Її заробітна плата за основним місцем роботи у Красилівській багатопрофільній лікарні склала 361 360 гривень, а за сумісництвом у Хмельницькому обласному центрі МСЕК – 82 578 гривень. Також лікарка отримала гонорар у розмірі 134 036 гривень від підприємства "Красилівський агрегатний завод". Чоловік лікарки, Василь Слободенюк, отримав пенсію на суму 79 140 гривень.

Олена Климчук – хірург

Олена Климчук почала працювати в МСЕК з 8 березня 2024 року. У її декларації зазначено, що вона володіє двома квартирами (80 і 73 м²), нежитловим приміщенням, земельною ділянкою та автомобілем Toyota Avensis 2008 року. Зарплата за основним місцем роботи у Хмельницькій обласній лікарні склала 228 419 гривень, а за сумісництвом у МСЕК – 201 136 гривень.

Крім того, лікарка отримала соціальну допомогу від Управління праці та соціального захисту населення Тернопільської РДА у розмірі 25 200 гривень. Офіційно вказано, що готівкою вона має 200 000 доларів США, на банківських рахунках – 320 доларів та 140 000 гривень.

Тарас Заярнюк – терапевт

Тарас Заярнюк працює в МСЕК з 1 березня 2022 року. У декларації за 2023 рік вказано, що у нього та дружини Ольги є квартира (107 м²), дві земельні ділянки й автомобіль Jeep Grand Cherokee 2014 року. Лікар володіє частками у декількох підприємствах: 50% у ТОВ "Сонячне майбутнє", 100% у ФГ "Дністровське 2018" та ТОВ "Біоланд", 20% у спортивно-мисливському клубі "Поділля", а також 37% у ТОВ "Шмель". Його зарплата у МСЕК за рік становила 288 207 гривень, а також лікар отримав пенсію у розмірі 32 200 гривень.