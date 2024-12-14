В разгар полномасштабной войны, она продала этот объект недвижимости за значительно более высокую сумму – 18 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на судебные материалы.

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Как Крупа смогла хорошо заработать на перепродаже бизнеса

Согласно материалам суда:

26 января 2017 года племянник подарил Крупе магазин площадью 103,3 квадратных метров, оцененный в 204 739 гривен.

5 июля 2022 года Татьяна Крупа продала этот магазин за 18 000 000 гривен, что в то время соответствовало 615 280 долларам США.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе арест имущества главного врача Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Суд оставил без изменений предыдущее решение, и апелляционные жалобы адвокатов подозреваемой не были удовлетворены.