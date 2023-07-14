Сама судья отвергает все упреки в том, что у нее есть этот паспорт. В то же время, журналисты обнаружили, что Арестова довольно часто ездила в Крым после его аннексии.

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Арестова имеет российское гражданство

Журналисты отметили, что согласно выписке из "Роспаспорта", судья Людмила Арестова стала гражданкой России 5 апреля 2014 года. Сам паспорт выдали 10 апреля того же года.



Арестова владеет российским паспортом / Фото "Радио Свободы"

В выписке к полученному паспорту указано, что причина обретения гражданства России судьей является одна из статей так называемого договора о "включении" Крыма в состав России. Расследователи смогли с помощью сайта налоговой службы России установить индивидуальный налоговый номер Арестовой, привязанный к ее российскому паспорту.



Арестова подавалась на получение российского паспорта / Фото "Радио Свободы"

Кроме того, в источниках из баз данных о клиентах медицинских организаций России журналисты обнаружили информацию с указанием данных российского паспорта, по имени Людмилы Арестовой и ее налогового номера. Также там указан адрес почтового ящика, который, вероятно, принадлежит сыну Арестовой – Максиму.



У Арестовой есть номер налогоплательщика России / Фото "Радио Свободы"

Упоминание об Арестовой также находится в базе данных российской медицинской лаборатории "Гемотест". Эти записи свидетельствуют, что судья при прохождении теста на коронавирус указывала данные именно российского паспорта.



Арестова проходила тест на ковид в российском заведении / Фото "Радио Свободы"

В «Гемотесте» расследователям сообщили, что в отличие от других анализов для сдачи теста на коронавирус обязательно нужно предоставить оригинал паспорта России. Такое же условие указано и на официальном сайте медлаборатории.



Арестова предоставила российский паспорт для прохождения теста на ковид / Фото "Радио Свободы"

Действие документа Арестовой журналисты проверили с помощью официального сервиса МВД России. По состоянию на 13 июля 2023 г. российский паспорт судьи среди недействительных не значится.



В базе медицинских данных имеются данные по российскому паспорту Арестовой / Фото "Радио Свободы"

Расследователи также нашли фотографии Арестовой, сделанные в оккупированном Севастополе, в заведении "33 пингвина". Судя по названию альбома "Наташа ДР" и фотографий, опубликованных в 2018 году, это было празднование дня рождения дочери Арестовой Натальи.



Арестова праздновала день рождения дочери в Севастополе / Фото "Радио Свободы"

От источников в правоохранительных органах журналисты получили данные о пересечении админграницы с Крымом судьей за последние пять лет. Так, расследователи узнали, что Арестова, по меньшей мере, 6 раз посетила полуостров в 2018 году, 7 – в 2019, в 2020 – 1 раз, в 2021 – 5 раз. В последний раз из путешествия в Крым судья вернулась за месяц до вторжения – в январе 2022 года.



Арестова часто посещала аннексированный Крым / Фото "Радио Свободы"

Журналисты также подсчитали общую продолжительность пребывания Арестовой в Крыму с середины 2018 года. Они определили, что судья находилась в аннексированном полуострове не менее 255 дней, то есть почти полгода.

На сайте Высшей квалификационной комиссии судей журналисты нашли анкету судьи Арестовой, которую она заполняла в 2018 году, когда проходила квалификационная оценка. На вопрос, есть ли у нее гражданство другого государства, судья ответила: "Нет, нет".



Арестова не указывала наличие российского паспорта в украинских документах / Фото "Радио Свободы"

Арестова в 2019 году заполняла аналогичную анкету, когда подавалась на должность судьи Окружного административного суда Киева. Тогда она снова не сообщила о российском документе.



Арестова снова не указала наличие российского паспорта / Фото "Радио Свободы"

В комментарии журналистам судья также утверждала, что у него нет российского гражданства.

Я только знаю, что я жила в Крыму, там была зарегистрирована и работала в суде. Поэтому мне такой паспорт, возможно, действительно был выдан,

– сказала она.

На уточнение относительно схожести почерка и подписи в документах из судейского досье и в выписке из автоматизированной системы "Роспаспорт", Арестова рассказала, что это "подделка", потому что там содержится информация, "не соответствующая действительности".



Арестова утверждает, что у него нет российского паспорта / Фото "Радио Свободы"

На вопрос по учету данных паспорта, по имени Арестовой в источниках из баз российских медицинских организаций, судья ответила, что проходила тесты на коронавирус на подконтрольной Украине территории.



Арестова утверждает, что все российские документы поддельные / Фото "Радио Свободы"

Судья также не видит ничего подобного в том, что она часто посещала Крым. Ведь она уверяла, что у нее там живут "пожилые родители, имеющие очень серьезные заболевания".

ДБР уже занималось делом по Арестовой

Арестова утверждала, что вроде бы вопросом о наличии у нее русского гражданства уже исследовалось Государственным бюро расследований. Она отметила, что для нее это не новая информация.

С 2021 г. ДБР занимается этим вопросом. Меня допрашивали относительно этой информации и показывали имеющуюся там форму (форма 1П – 24 Канал), и я скажу, что там содержится заведомо ложная информация. У меня были обыски дома, у меня искали этот паспорт, в суде искали,

– рассказала она.

В ДБР также отметили, что правоохранители осуществляют досудебное расследование в этом производстве по признакам уголовных правонарушений относительно государственной измены, незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем в органах и учреждениях системы правосудия и служебный подлог.

"В рамках указанного уголовного производства проверяется возможное внесение Арестовой Л.В. организации ложных сведений в автоматизированную систему документооборота суда, совершенное должностным лицом, имеющим право доступа к этой системе, по предварительному сговору группой лиц", - добавили в ГБР.

Несмотря на это, правоохранители подчеркнули, что пока не установлены достаточные данные и доказательства для подозрения судьи в совершении вышеуказанных уголовных правонарушений.

Сама Арестова уверяет, что органы якобы состряпали дело для того, чтобы вмешиваться в деятельность суда.

Сейчас я подала жалобу в районный суд Киева на ДБР, рассматриваются основания уже год в Европейском суде по правам человека, и сейчас готовятся другие жалобы, относительно дополнительных нарушений,

– сказала она.

После разговора с журналистом в редакцию поступили адвокатские запросы мужа судьи Сергея Васильева с требованием предоставить информацию о журналистах, проводящих расследование в отношении судьи. Впоследствии Арестова направила отдельный запрос к расследователям с вопросами, каким именно объемом информации они владеют и требованием "уничтожить персональную информацию судьи".