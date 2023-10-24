До слова, речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук 23 жовтня повідомив, що Сили оборони здійснюють наступальні дії на південь від Бахмута. Він заявив, що наші воїни мали успіх на схід від Кліщіївки й на схід від Андріївки.

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Яка ситуація поблизу Бахмута

Фахівці інституту вивчення війни, посилаючись на актуальні геолокаційні кадри від 22 жовтня, повідомляють, що ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку. Зокрема, Сили оборони відкинули ворога через залізничну колію на північ від Кліщіївки – 7 кілометрів на захід від Бахмута. В ISW заявили, що це також підтверджують заяви Генштабу, а також бідкання російських "воєнкорів".

Кремлівські пропагандисти заперечували той факт, що Сили оборони перетнули залізницю поблизу Бахмута, втім російські "воєнкори" бідкаються на втрачені позиції. Крім того, окупанти стверджували, що ЗСУ також успішно контратакували поблизу Хромового й Богданівки на Бахмутському напрямку. Тим часом російське міноборони традиційно стверджує про "усі відбиті атаки".

Росіяни стягують на Схід резерви з усієї країни

Пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що російські окупаційні війська не полишають спроб прорвати українську оборона на Сході. Ворог підтягує резерви з усієї Росії, проте успіху йому це не дає.

Зараз стратегічних успіхів у них немає. Українські військовослужбовці займають активну оборону,

– наголосив Фітьо.

Одним з найгарячіших напрямків є Куп'янський. За словами Фітьо, протягом доби 22 жовтня російська армія 691 раз обстріляла позиції ЗСУ. Пресофіцер пояснив, що російські військові мають на меті захопити Куп'янськ і знову його окупувати, проте українські захисники враховували такий ймовірний сценарій та посилювали оборону. Фітьо повідомив, що така інтенсивність обстрілів не надає ворогу стратегічної переваги чи успіхів.