Стоит отметить, что в последнее время оккупанты понесут невероятные потери в Донецкой области – в частности, из-за попытки окружить Авдеевку. Там погибло наибольшее количество российский военных за весь 2023 год.
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Ликвидированная вражеская колонна
Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео, на котором видно работу украинских военных по российской колонне. Оккупанты хотели с помощью бронетехники прорвать оборону украинцев возле села Красногоровка Донецкой области – однако им это не удалось.
Артиллерия 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого накрыла врага во время движения. Часть оставшейся на ходу техники была вынуждена бежать, чтобы не повторить судьбу своих коллег.
Украинская артиллерия работает по колонне россиян: смотрите видео
Что происходит на Донбассе
- Самой горячей точкой на фронте сейчас является Авдеевское направление – россияне не оставляют попыток запереть город в кольцо. Действия россиян обусловлены конкретным указанием Путина. Именно поэтому мы видим такую концентрацию войск, безумные атаки, бросание всего на убой.
- Вблизи Авдеевки украинцы в течение 9 лет миновали территорию, из-за чего россияне не могут двигаться вперед. Система обороны Авдеевки очень хорошо построена и россияне могут это узнать.
- На фоне значительных потерь техники, на Бахмутском направлении россияне акцентируют на своей пехоте. Они сейчас бросают бойцов в штурмы, как и во время Второй мировой войны. ВСУ сдерживают врага и по возможности улучшают свои позиции.