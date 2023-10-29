Враг бросает дополнительные силы на Авдеевское направление, туда перевели дополнительные бригады и полки. Об этом 24 Каналу рассказал генерал украинской армии, председатель Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж, отметив, что задача россиян – окружить город.

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Захватить Авдеевку – приказ от Путина

Оккупанты наступают с севера и юга, пытаются замкнуть город в кольцо, но украинские военные не только держат Авдеевку, но и проводят мощные контратаки. Врагу даже не удается перекрыть наши логистические пути.

Продолжается системная работа над тем, чтобы захватить Авдеевку и это не только планирование российского командования – это конкретно указание Путина, поэтому мы видим такую концентрацию войск, яростные атаки, бросание всего на смерть,

– рассказал генерал.

Оккупанты не жалеют ни человеческих ресурсов, ни техники и оружия. Они готовы делать все, чтобы выполнить указание диктатора. Именно для этого враг сегодня наращивает силы.

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Уничтожаем передовые резервы врага

Для украинской армии важно защитить Авдеевку, а также уничтожить передовые резервы оккупантов. В сводках Генштаба мы видим, что только убитыми россияне за неделю потеряли около 5 тысяч своих бойцов, а раненых еще больше. Все это кроме огромного количества оружия и техники, которое враг тоже потерял.

Против ВСУ на этом направлении воюют воздушно-десантные войска, специальные подразделения росгвардии, разведки, много наемников. Это лишь подтверждает, что Путин хочет взять Авдеевку любым способом, а после этого полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Но такая задача ему не по зубам.

У врага колоссальные потери, он с ними не считается, но это подрывает боевой дух и боевые возможности,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Россияне меняют тактику и начинают воевать небольшими группами. Хорошо обученных людей, прошедших бои под Бахмутом и Угледаром бросают в конце. Но об этой тактике уже хорошо известно украинскому командованию.

Мы уничтожаем их еще на подходах и подводим туда мощные резервы, новейшие средства поражения. Вопрос в том насколько мы готовы уничтожать россиян и имеем для этого ресурсы,

– заметил Маломуж.

Он добавил, если нам удастся уничтожить их в местах концентрации – это ослабит врага не только возле Авдеевки, но и по всему восточному фронту.

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