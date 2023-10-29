Враг бросает дополнительные силы на Авдеевское направление, туда перевели дополнительные бригады и полки. Об этом 24 Каналу рассказал генерал украинской армии, председатель Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж, отметив, что задача россиян – окружить город.
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Захватить Авдеевку – приказ от Путина
Оккупанты наступают с севера и юга, пытаются замкнуть город в кольцо, но украинские военные не только держат Авдеевку, но и проводят мощные контратаки. Врагу даже не удается перекрыть наши логистические пути.
Продолжается системная работа над тем, чтобы захватить Авдеевку и это не только планирование российского командования – это конкретно указание Путина, поэтому мы видим такую концентрацию войск, яростные атаки, бросание всего на смерть,
– рассказал генерал.
Оккупанты не жалеют ни человеческих ресурсов, ни техники и оружия. Они готовы делать все, чтобы выполнить указание диктатора. Именно для этого враг сегодня наращивает силы.
Экс-руководитель разведки объяснил тактику врага возле Авдеевки: смотрите видео
Уничтожаем передовые резервы врага
Для украинской армии важно защитить Авдеевку, а также уничтожить передовые резервы оккупантов. В сводках Генштаба мы видим, что только убитыми россияне за неделю потеряли около 5 тысяч своих бойцов, а раненых еще больше. Все это кроме огромного количества оружия и техники, которое враг тоже потерял.
Против ВСУ на этом направлении воюют воздушно-десантные войска, специальные подразделения росгвардии, разведки, много наемников. Это лишь подтверждает, что Путин хочет взять Авдеевку любым способом, а после этого полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Но такая задача ему не по зубам.
У врага колоссальные потери, он с ними не считается, но это подрывает боевой дух и боевые возможности,
– подчеркнул Николай Маломуж.
Россияне меняют тактику и начинают воевать небольшими группами. Хорошо обученных людей, прошедших бои под Бахмутом и Угледаром бросают в конце. Но об этой тактике уже хорошо известно украинскому командованию.
Мы уничтожаем их еще на подходах и подводим туда мощные резервы, новейшие средства поражения. Вопрос в том насколько мы готовы уничтожать россиян и имеем для этого ресурсы,
– заметил Маломуж.
Он добавил, если нам удастся уничтожить их в местах концентрации – это ослабит врага не только возле Авдеевки, но и по всему восточному фронту.
Наступление россиян на Авдеевку: последние новости
- Наши воины сдерживают оккупантов и наносят им большие потери. Из-за этого среди россиян распространяется паника, они понимают количество погибших, поэтому не хотят идти в бой. Так называемых отказников "вылавливают" по лесам на оккупированных территориях. Однако, как заметил офицер отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, есть и такие россияне, котор іе воюют "идейно".
- Британская разведка сообщает, что около восьми бригад, которые оккупанты перебросили на Авдеевку, понесли наибольшие потери. Россия хочет взять под контроль город, но не имеет даже оперативного успеха.
- Недавно украинские военные уничтожили вражеский флаг, который россияне разместили на Авдеевском терриконе в серой зоне. Благодаря точному удару беспилотника, ВСУ в очередной раз доказали оккупантам, что эта земля не их.