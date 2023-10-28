Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, більшість втрат росіяни зазнають на мінних полях.

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"Уявіть, скільки ми за 9 років там заклали мінних полів. Зрозуміло, що росіяни не можуть їх пройти через різні причини. Ми самі там боїмось ходити, не знаючи, де, що та коли закладено. Бо там все-таки змінилось кілька бригад, які утримують цей регіон", – пояснив військовий експерт.

Росіяни не зможуть пройти мінні поля

Роман Світан зазначив, що мінні загородження під Авдіївкою досить серйозні. Росіянам доводить самостійно намацувати, де розміщені міни. Тому ворог зазнає там великих втрат. Система оборони Авдіївки дуже добре побудована.

Здебільшого і мінні поля, і бетон, який там залитий, і використання коксохімічного заводу, який добре розміщений, на півночі Авдіївки. Це такий ключ до Авдіївки з півночі. Сам коксохімічний завод прикритий залізною дорогою, її наші війська використовують як рубіж оборони,

– сказав він.

Між авдіївським териконом та коксохімічним заводом розміщена залізна дорога. У такий спосіб ЗСУ мають дві лінії оборони до Авдіївки. Однак до настання дощів у загарбників ще є можливості тиснути на гарнізон українських бійців, однак він вистоїть.

Світан про мінні поля під Авдіївкою: дивіться відео

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