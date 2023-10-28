Лише за минулу добу наші воїни очистили рідну землю від ще 740 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць різноманітної ворожої техніки.

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Втрати Росії на ранок 28 жовтня

особового складу – 298 420 (+740);

танків – 5167 (+22);

бойових броньованих машин – 9749 (+23);

артилерійських систем – 7180 (+18);

РСЗВ – 834 (+0);

засоби ППО – 558 (+2);

літаків – 320 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9);

крилаті ракети – 1541 (+3);

кораблі /катери – 20 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11);

спеціальна техніка – 1011 (+0).



Втрати ворога 28 жовтня 2023 року

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