Лише за минулу добу наші воїни очистили рідну землю від ще 740 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць різноманітної ворожої техніки.

Зверніть увагу Шалені втрати зросли в кілька разів: яка ціна масштабного штурму Авдіївки для Росії

Втрати Росії на ранок 28 жовтня

  • особового складу – 298 420 (+740);
  • танків – 5167 (+22);
  • бойових броньованих машин – 9749 (+23);
  • артилерійських систем – 7180 (+18);
  • РСЗВ – 834 (+0);
  • засоби ППО – 558 (+2);
  • літаків – 320 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9);
  • крилаті ракети – 1541 (+3);
  • кораблі /катери – 20 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11);
  • спеціальна техніка – 1011 (+0).


Втрати ворога 28 жовтня 2023 року

Останні новини про втрати ворога

  • Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, які наслідки атаки росіян по ворожій техніці в тимчасово окупованому Бердянську. За його словами, ворог зазнав суттєвих втрат в авіації.
  • Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти у спробі оточити Авдіївку Донецької області втратили щонайменше одну бригаду. Попри це, за словами українського лідера, вороги не планують відмовлятися від намірів захопити весь Донбас.
  • Радник Постпредства України при ООН Сергій Дворник на засіданні Радбезу ООН заявив, що наша держава знищуватиме аеропорти, зброю та військових Росії до повної деокупації наших земель.