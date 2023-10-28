Лише за минулу добу наші воїни очистили рідну землю від ще 740 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць різноманітної ворожої техніки.
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Втрати Росії на ранок 28 жовтня
- особового складу – 298 420 (+740);
- танків – 5167 (+22);
- бойових броньованих машин – 9749 (+23);
- артилерійських систем – 7180 (+18);
- РСЗВ – 834 (+0);
- засоби ППО – 558 (+2);
- літаків – 320 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9);
- крилаті ракети – 1541 (+3);
- кораблі /катери – 20 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11);
- спеціальна техніка – 1011 (+0).
Втрати ворога 28 жовтня 2023 року
Останні новини про втрати ворога
- Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, які наслідки атаки росіян по ворожій техніці в тимчасово окупованому Бердянську. За його словами, ворог зазнав суттєвих втрат в авіації.
- Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти у спробі оточити Авдіївку Донецької області втратили щонайменше одну бригаду. Попри це, за словами українського лідера, вороги не планують відмовлятися від намірів захопити весь Донбас.
- Радник Постпредства України при ООН Сергій Дворник на засіданні Радбезу ООН заявив, що наша держава знищуватиме аеропорти, зброю та військових Росії до повної деокупації наших земель.