Только за прошедшие сутки наши воины очистили родную землю от еще 740 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц разнообразной вражеской техники.

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Потери России на утро 28 октября

личного состава – 298 420 (+740);

танков – 5167 (+22);

боевых бронированных машин – 9749 (+23);

артиллерийских систем – 7180 (+18);

РСЗО – 834 (+0);

средства ПВО – 558 (+2);

самолетов – 320 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+9);

крылатые ракеты – 1541 (+3);

корабли/катера – 20 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9524 (+11);

специальная техника – 1011(+0).



Потери врага 28 октября 2023 года

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