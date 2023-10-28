Только за прошедшие сутки наши воины очистили родную землю от еще 740 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц разнообразной вражеской техники.
Обратите внимание Безумные потери выросли в несколько раз: какова цена масштабного штурма Авдеевки для России
Потери России на утро 28 октября
- личного состава – 298 420 (+740);
- танков – 5167 (+22);
- боевых бронированных машин – 9749 (+23);
- артиллерийских систем – 7180 (+18);
- РСЗО – 834 (+0);
- средства ПВО – 558 (+2);
- самолетов – 320 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+9);
- крылатые ракеты – 1541 (+3);
- корабли/катера – 20 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9524 (+11);
- специальная техника – 1011(+0).
Потери врага 28 октября 2023 года
Последние новости о потерях врага
- Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 каналу, какие последствия атаки россиян по вражеской технике во временно оккупированном Бердянске. По его словам, враг понес существенные потери в авиации.
- Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты в попытке окружить Авдеевку Донецкой области потеряли по меньшей мере одну бригаду. При этом, по словам украинского лидера, враги не планируют отказываться от намерений захватить весь Донбасс.
- Советник Постпредства Украины при ООН Сергей Дворник на заседании Совбеза ООН заявил, что наше государство будет уничтожать аэропорты, оружие и военные России до полной деоккупации наших земель.