В начале октября россияне усилили попытки захватить Авдеевку, однако успехов достичь им не удалось. Напротив, они понесли значительные потери, которые, вероятно, существенно подорвут их наступательный потенциал.

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Мучительные потери врага

27 октября глава государства провел телефонный разговор с премьером Великобритании Риши Сунаком. Во время общения президент Зеленский рассказал коллеге о ситуации на фронте, в частности, задел события на Востоке.

Украинский лидер подчеркнул, что оккупанты не планируют отказываться от намерений захватить весь Донбасс. Так, например, уже почти две недели, как они активизировались на Авдеевском направлении, пытаясь взять город в окружение. Впрочем, наши защитники отбросили противника, нанося ему болезненные потери.

В этих попытках враг потерял по меньшей мере бригаду,

– рассказал Владимир Зеленский.

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Представитель Белого дома Джон Кирби также отметил, что оккупанты во время наступательных действий под Авдеевкой понесли значительные потери. Речь идет о по меньшей мере 125 единицах бронетехники.

Кремль без сожаления бросает в штурмы своих людей, стремясь добиться результатов. Кирби заметил, что Россия потеряла под Авдеевкой уже тысячи солдат.

По словам представителя Белого дома, украинцам удалось удержать оборону против российского наступления, успешно отражая наступавшие на Авдеевку вражеские танковые колонны.

Кроме того, Кирби отметил, что активизация россиян вокруг Авдеевки, Лимана и Купянска не была неожиданностью. "Мы работали над тем, чтобы Украина имела оборудование, необходимое для защиты своей территории", – подчеркнул он.

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