Об этом заявил советник Постоянного представительства Украины при ООН Сергей Дворник на заседании Совбеза ООН. Он подчеркнул, что наше государство осуждает злоупотребление оккупантами инструментарием РБ, который они созвали для отвлечения внимания от военных преступлений.

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ВСУ будут уничтожать аэропорты, оружие и военных России

По словам Дворника, Россия последовательно оправдывает вторжение, ссылаясь на право на самооборону. Он назвал это "спектаклем, манипуляцией, лицемерием и цинизмом".

Это очень жалкое представление. Пытаясь обвинить жертву вооруженной агрессии в получении средств защиты, Россия уже больше года получает иранские беспилотники и сейчас готова стать на колени перед северокорейским режимом, чтобы выпросить дополнительное оружие и боеприпасы для продолжения агрессивной войны против Украины,

– подчеркнул советник Постоянного представительства Украины при ООН.

Он отметил, что Украина будет и дальше бороться, пока каждый украинский гражданин и каждый клочок нашей земли не будет освобожден, а Россия не потерпит военного поражения.

"Мы будем уничтожать аэропорты, как это произошло 17 октября в оккупированных Бердянске и Луганске. Мы будем и дальше уничтожать российскую технику и солдат, которых московские генералы посылают как пушечное мясо для самоубийственных атак на украинский город Авдеевку", – подчеркнул дипломат.

Напомним, что по состоянию на 28 октября ВСУ уже уничтожили 298 420 оккупантов. За прошедшие сутки – еще 740 солдат.