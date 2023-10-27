Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, що зараз окупанти намагаються ліквідувати наслідки удару по аеродрому.

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Складний вибір для росіян

Одразу після влучання ATACMS по аеродрому в Бердянську росіяни встановили блок-пости. Вони зупиняли автомобілі та перевіряли їх. Проводили обшуки у місцевого населення, перевіряли телефони.

Важливо! 17 жовтня ракети ATACMS влучили одразу по двох аеропортах ворога на окупованих територіях – у Бердянську, а також у Луганську.

Росіяни шукали, хто ж навів на аеродром ракети. Хоча були десятки супутникових знімків, на яких були чітко видно кількість російських гелікоптерів, де вони дислокуються. Жодних проблем не було, щоб їх виявити.

Гелікоптери з різними ступенями ушкодження, окупанти повивозили на ремонт у бік Маріуполя. Під якимось мостом вони "дуже вдало" застрягли. Це ж росіяни, вони не можуть організувати щось нормально. А вцілілі гелікоптери потягнули в Крим,

– пояснив заступник голови Бердянської районної ради.

Сьогодні окупанти постають перед складним вибором, за словами Дудукалова, розміщувати на аеродромі техніку чи намалювати її.

"Після удару ATACMS контингент росіян залишився на аеродромі в Бердянську. Зрозуміло, що це для них тил. І вони його активно використовують, тому що немає куди їм далі відступати – далі море. І ATACMS будуть їх продовжувати діставати. Вони це чудово розуміють", – наголосив Віктор Дудукалов.

Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

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