Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, що зараз окупанти намагаються ліквідувати наслідки удару по аеродрому.
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Складний вибір для росіян
Одразу після влучання ATACMS по аеродрому в Бердянську росіяни встановили блок-пости. Вони зупиняли автомобілі та перевіряли їх. Проводили обшуки у місцевого населення, перевіряли телефони.
Росіяни шукали, хто ж навів на аеродром ракети. Хоча були десятки супутникових знімків, на яких були чітко видно кількість російських гелікоптерів, де вони дислокуються. Жодних проблем не було, щоб їх виявити.
Гелікоптери з різними ступенями ушкодження, окупанти повивозили на ремонт у бік Маріуполя. Під якимось мостом вони "дуже вдало" застрягли. Це ж росіяни, вони не можуть організувати щось нормально. А вцілілі гелікоптери потягнули в Крим,
– пояснив заступник голови Бердянської районної ради.
Сьогодні окупанти постають перед складним вибором, за словами Дудукалова, розміщувати на аеродромі техніку чи намалювати її.
"Після удару ATACMS контингент росіян залишився на аеродромі в Бердянську. Зрозуміло, що це для них тил. І вони його активно використовують, тому що немає куди їм далі відступати – далі море. І ATACMS будуть їх продовжувати діставати. Вони це чудово розуміють", – наголосив Віктор Дудукалов.
Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу
Більше про удари ATACMS по окупованих територіях
- В Бердянську 17 жовтня місцеві жителі почули потужні вибухи – в районі аеропорту. Пізніше стало відомо, що влучання відбулось ракетами ATACMS, які Україні надали США.
- Внаслідок удару росіяни зазнали значних втрат в авіаційній техніці. Зокрема ймовірно було знищено 7 гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" та 2 вертольоти Мі-8. Також виявились пошкодженими 15 ворожих вертольотів – 8 Ка-52 та 7 Мі-8.
- Володимир Зеленський підтвердив, що по Бердянську був завданий удар саме ракетами ATACMS. Також він подякував США за надання цих ракет. А глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що ATACMS буде отримувати на постійній основі.