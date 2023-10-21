В інтернеті з'явилося 3-хвилинне відео без звуку, зроблене прямо з аеродрому Луганська. По ньому не так давно завдали потужного удару ракетами ATACMS.

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Що показано на кадрах

На відео можна побачити чисельні вирви на аеродромі. Поверхня була пошкоджена внаслідок падіння касетних суббоєприпасів. Крім цього на бетоні чимало слідів від наземної техніки.

Також вдалині можна побачити знищену техніку. Ймовірно, це російські гелікоптери. В деяких вертольотах відсутні лопаті гвинтів. Можливо, росіяни спеціально їх познімали, щоб потім відвезти ці гелікоптери.

Наслідки атаки ракетами ATACMS на аеродром Луганська: відео NEXTA



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