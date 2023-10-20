Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що так Путін хотів пожартувати, але це йому не вдалося. Він додав, що у випадку кремлівського очільника війна програна вже давно.

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Росія програла війну 24 лютого

Зрозуміло, що ніякої перемоги Росія не отримає, але це також не означає, що негайно настане капітуляція країни-агресорки. Саме для того, щоб фінальна стадія завершилась, Україні потрібні ATACMS.

Путін казав, що ракети не страшні, але вже перше їхнє використання припало на аеродроми та знищило 9 бойових гелікоптерів, пошкодило злітні смуги та багато іншого,

– зауважив Ігор Яковенко.

Він додав, що кремлівський очільник далі поводиться так, ніби очікує на успіх, хоча насправді він давно вже все програв.

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Путін вірить, що все під контролем

Окупаційна армія зазнає на фронті шалених втрат. Лише за 19 жовтня ЗСУ ліквідували 1380 загарбників та майже 500 одиниць техніки. Однак, Путін далі вдає, що все добре і схоже сам у це вірить.

Є проблема, яку важко визначити до кінця – це наскільки сильно Путін перебуває в інформаційному бункері. Він справді може думати, що все йде згідно з планом, бо йому так доповідають,

– зауважив Яковенко.

Саме тому російський диктатор почав війну, бо щиро вірив, що української армії нібито не існує, українці одразу здадуться та радісно зустрічатимуть окупаційні війська.

Україна отримала ракети ATACMS