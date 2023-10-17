У США наголосили, що це має підвищити бойові можливості України. Водночас передання ATACMS не спричинить ризику щодо військових спроможностей України.

Зверніть увагу Могли уразити вертольоти росіян у Бердянську: що відомо про ракети ATACMS, які отримала Україна

США нещодавно надали Україні тип ATACMS, здатний працювати на дальності до 165 кілометрів. Ми вважаємо, що це забезпечить значне підвищення бойових можливостей України без ризику для нашої військової готовності,

– мовиться у повідомленні.

ATACMS в Україні – головне

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS під час вечірнього звернення 17 жовтня. Український лідер дав зрозуміти: вони відпрацювали – влучно. Вже через декілька годин Валерій Залужний показав потужну роботу ATACMS. Переглянути кадри можна тут.

Згодом в Офісі Президента оголосили про початок нового розділу в історії війни Росії з Україною. Тепер для окупантів немає жодного відносно безпечного місця на тимчасово окупованих територіях. Ворог не має там жодного майбутнього. Українські герої звільнять усі населені пункти, й разом з українським прапором туди повернеться безпека для людей.