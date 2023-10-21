Ведучий каналу "Ходорковський LIVE" Сергій Асланян припустив 24 Каналу, як глава Кремля сприйняв передачу ATACMS. За його словами, для Путіна усі новини несподівані: у нього немає відповіді, жодної реакції та розуміння того, що відбулося.

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Путін завжди розгублений

"Путін завжди бере паузу, адже він у небачені будь-якого питання. Коли йому говорять, що на фронті трапилася якась подія: передали якусь зброю, взяли черговий населений пункт, відігнали російську армію до наступної річки – у нього ніколи немає відповіді", – сказав ведучий.

Відтак глава Кремля щоразу дивується, адже не користується інтернетом та не читає новини у газетах, тому не розуміє, що коїться у світі.

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Про те, що відбувається у світі, він дізнається з "теки доповідей" на своєму столі. Якщо "теку" не вклали, то він не в курсі справ,

– пояснив Сергій Асланян.

Він також наголосив, Путін ніколи швидко не реагує, адже завжди розгублений. І тоді на допомогу приходять "двійники" російського президента й через певний час записується реакція на подію.

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