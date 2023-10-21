Ведучий каналу "Ходорковський LIVE" Сергій Асланян припустив 24 Каналу, як глава Кремля сприйняв передачу ATACMS. За його словами, для Путіна усі новини несподівані: у нього немає відповіді, жодної реакції та розуміння того, що відбулося.
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Путін завжди розгублений
"Путін завжди бере паузу, адже він у небачені будь-якого питання. Коли йому говорять, що на фронті трапилася якась подія: передали якусь зброю, взяли черговий населений пункт, відігнали російську армію до наступної річки – у нього ніколи немає відповіді", – сказав ведучий.
Відтак глава Кремля щоразу дивується, адже не користується інтернетом та не читає новини у газетах, тому не розуміє, що коїться у світі.
Асланян пояснив, як Путін реагує на події у світі: дивитися відео
Про те, що відбувається у світі, він дізнається з "теки доповідей" на своєму столі. Якщо "теку" не вклали, то він не в курсі справ,
– пояснив Сергій Асланян.
Він також наголосив, Путін ніколи швидко не реагує, адже завжди розгублений. І тоді на допомогу приходять "двійники" російського президента й через певний час записується реакція на подію.
США передали Україні ATACMS
- Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, що ATACMS здатні вивести з ладу аеродромно-технічне обладнання, знищити склади з боєприпасами або взяти під оперативний контроль певну ділянку фронту.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що ATACMS дозволять Силам оборони проводити активні бойові дії, що значно посилить контрнаступ українських військових.
- Зокрема, ATACMS досить потужно відпрацювали по аеродромах у Луганську та Бердянську. Президент України Володимир Зеленсьий пояснив, що саме тоді Сили оборони вперше використали ATACMS.