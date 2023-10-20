Втім, деякі аналітики, порівнюючи ракети ATACMS з наявним в України озброєнням, кажуть, що немає критичної потреби у далекобійних ракетах. Мовляв, ЗСУ мають крилаті ракети Storm Shadow. В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан порівняв значення та ефективність ракет ATACMS та Storm Shadow.

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Кожна ракета виконує різні завдання

Ракети Storm Shadow й SCALP – це ракети, які завдають удар в одну точку. Ці ракети містять близько пів тонни боєзапасу, але вони не накриють аеродром. Для того, щоб виконати таке завдання треба близько десятка ракет Storm Shadow.

На відмінну від крилатих ракет Storm Shadow, касетні боєприпаси накривають велику площу. Навіть декілька ракет здатні вивести з ладу аеродромно-технічне обладнання, можуть знищити склади з боєприпасами або взяти під оперативний контроль певну територію.

Це може зробити ATACMS, але цього не зробить Storm Shadow. Максимум цей вид крилатих ракет може зробити невелику вирву діаметром 5 метрів. Квадратний кілометр вони не накриють. Кожна ракета виконує різні завдання,

– зазначив Світан.

ATACMS здатні уражати велику площу, а Storm Shadow, SCALP та "Нептун" завдають лише точкові удари. Різний підхід і саме синергія обох можливостей дасть серйозний ефект щодо знищення логістики росіян.

Тут війна логістик і у росіян практично по всій лінії фронту погані логістичні показники,

– мовив військовий експерт.

Як зауважив Світан, єдине місце, де окупанти якось ще можуть не зважати на ракетні атаки, це район Луганського й Донецького фронтів. Росія розташована буквально за декілька десятків кілометрів від Куп'янська й за понад 100 кілометрів від Донецька.

"Туди ще можна якось постачати, а от у бік Нової Каховки, Енергодару, Токмака плече постачання сотні кілометрів. І тут ракети ATACMS зіграють свою роль", – додав Полковник ЗСУ в запасі.

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