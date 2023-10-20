В ефірі 24 Каналу військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман пояснив, як може змінитися ситуація на полі бою з появою ATACMS. Раніше в українському МЗС зазначили, що наша держава отримуватиме далекобійні ракети від США на постійній основі.

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Все залежить від кількості ракет

ATACMS – це ще один додатковий інструмент, який може дати нові можливості українській армії.

Як зауважив військовий експерт з Ізраїлю, ефект від застосування ATACMS насамперед залежатиме від їх кількості. Надання Україні далекобійних ракет, ймовірно, дасть шанс ЗСУ частково повторити торішній ефект HIMARS.

Звісно, не повною мірою, тому що другий раз це не перший,

– зазначив Гендельман.

Отримання засобів, які дають можливість завдавати удари на всю глибину оперативної оборони противника, ускладнює життя росіянам. Наприклад, аеродроми на відмінну від складів розосередити складніше, адже їх не так багато.

Тепер росіяни змушені перекидати літаки, а це обмежуватиме їхнє оперативне використання,

– сказав військовий експерт.

Після перших ударів HIMARS торік і Storm Shadow росіяни змушені були робити висновки й вздовж всієї лінії фронту реорганізовувати систему логістики. Гендельман наголосив, що у цьому полягає весь ефект подібних атак та створення великих проблем противнику.

"Україна здійснила атаку на два аеродроми, втім, висновки окупанти роблять для всіх", – додав військовий експерт.

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