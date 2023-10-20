Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що так само Україні передавали ракети Storm Shadow та SCALP.

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"Нам передали кілька ракет, побачили переваги й недоліки на театрі воєнних дій – і далі вже передали основну партію", – зазначив Світан.

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За його словами, Україні могли передати кілька модифікацій ATACMS, щоб визначити ефективність їхньої роботи. Так, ракетами M39 з дальністю 165 кілометрів можна контролювати аеродроми підскоку і не давати російським вертольотам заправлятись.

Але росіяни можуть вивести аеродроми глибше на свою територію або в окупований Крим. Тоді збільшиться плече підльоту, але вони зможуть виконувати бойові завдання.

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"Щоб їх відмінусувати з Криму, нам потрібні ракети M39A1 з дальністю в 300 кілометрів. Вони можуть накривати аеродроми та повністю прибрати авіаційну вертолітну компоненту ворога з Півдня нашої країни", – констатував Світан.

Військовий експерт наголосив, що мають бути сотні ракет – тоді вони зможуть узяти під оперативний контроль усю окуповану територію України. Ідеться про будь-яку точку, де можуть розміститись російські військовослужбовці, їхня броньована техніка, автомобільні розв'язки, паливні склади, склади з боєприпасами.



Основні характеристики ракет ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

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