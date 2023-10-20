Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що так само Україні передавали ракети Storm Shadow та SCALP.
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"Нам передали кілька ракет, побачили переваги й недоліки на театрі воєнних дій – і далі вже передали основну партію", – зазначив Світан.
Україні передали пробну версію ATACMS: дивіться відео 24 Каналу
За його словами, Україні могли передати кілька модифікацій ATACMS, щоб визначити ефективність їхньої роботи. Так, ракетами M39 з дальністю 165 кілометрів можна контролювати аеродроми підскоку і не давати російським вертольотам заправлятись.
Але росіяни можуть вивести аеродроми глибше на свою територію або в окупований Крим. Тоді збільшиться плече підльоту, але вони зможуть виконувати бойові завдання.
Яких ATACMS потребує Україна
"Щоб їх відмінусувати з Криму, нам потрібні ракети M39A1 з дальністю в 300 кілометрів. Вони можуть накривати аеродроми та повністю прибрати авіаційну вертолітну компоненту ворога з Півдня нашої країни", – констатував Світан.
Військовий експерт наголосив, що мають бути сотні ракет – тоді вони зможуть узяти під оперативний контроль усю окуповану територію України. Ідеться про будь-яку точку, де можуть розміститись російські військовослужбовці, їхня броньована техніка, автомобільні розв'язки, паливні склади, склади з боєприпасами.
Основні характеристики ракет ATACMS / Інфографіка 24 Каналу
Україна отримала ATACMS від США: останні новини
- Як відомо, США вирішили передати ракети ATACMS Україні ще 30 серпня. Це рішення тримали в таємниці, щоб Росія не встигла перемістити свої склади зі зброєю за межі дії ATACMS.
- Власне, так і сталось. Сили оборони України запустили ATACMS по аеродромах в окупованих Бердянську і Луганську. За попередніми даними, ракети уразили близько 14 російських гелікоптерів.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Володимир Зеленський і Джо Байден домовились про постачання ракет ATACMS на постійній основі.