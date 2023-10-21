Ведущий канала "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян предположил 24 Каналу, как глава Кремля воспринял передачу ATACMS. По его словам, для Путина все новости неожиданны: у него нет ответа, никакой реакции и понимания произошедшего.

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Путин всегда растерян

"Путин всегда берет паузу, ведь он в неведении любого вопроса. Когда ему говорят, что на фронте произошло какое-то событие: передали какое-то оружие, взяли очередной населенный пункт, отогнали российскую армию к следующей реке – у него никогда нет ответа", – сказал ведущий.

Следовательно, глава Кремля каждый раз удивляется, ведь не пользуется интернетом и не читает новости в газетах, поэтому не понимает, что происходит в мире.

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О том, что происходит в мире, он узнает из "папки докладов" на своем столе. Если "папку" не вложили, то он не в курсе дел,

– объяснил Сергей Асланян.

Он также подчеркнул, что Путин никогда быстро не реагирует, ведь всегда растерян. И тогда на помощь приходят "двойники" российского президента и через некоторое время записывается реакция на событие.

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