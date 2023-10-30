Россия сейчас заполняет те подразделения, которые понесли значительные потери на Авдеевском направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, пишет 24 Канал.

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В ВСУ ожидают, что россияне продолжат пехотные штурмы

Как сказал Штупун, враг проводит подготовку, в том числе отрядов "шторм-z". По словам спикера, ожидается, что россияне будут использовать эти отряды в дальнейших пехотных штурмах.

То есть техники уже у него (врага – 24 Канал) не так много,

– сказал Штупун.

Спикер добавил, что за не полные 3 недели наступления россиян только на Авдеевском и Марьинском направлениях было уничтожено около 400 единиц техники противника.

"Поэтому враг будет продолжать свою тактику мясных штурмов, то есть будет гнать вперед пехоту, иногда даже слабо обученную", – резюмировал Штупун.

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