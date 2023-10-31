Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, ЗСУ втримають Авдіївський напрямок, а от росіяни втратять дуже багато людей.
Читайте також Зі зруйнованого будинку в Авдіївці евакуювали літню вчительку та її кицю: щемливі кадри
Як ЗСУ стримали ворога під час наступу на Авдіївку
Під час першої хвилі росіяни хотіли захопити Авдіївку, розбити український гарнізон й витіснити ЗСУ з міста. Однак ворожі угруповання розбилися об наші укріплення: стіну вогню, Авдіївський коксохімічний завод, залізничну дорогу з Очеретиного на Авдіївку.
Окупанти не змогли виконати це завдання. Вони навіть з села Спартак не вийшли, тому що українські артилеристи організували там серйозну стіну вогню,
– зауважив Світан.
Потім ворог прийняв рішення переформатуватися, трішки відійти й оточити Авдіївку. Друга хвиля була націлена на оточення міста, однак, на щастя, не склалося.
Тил Авдіївського гарнізону прикривають два гарнізони – Очеретянський та Карлівський, які також зробили стіну артилерійського вогню і не дали росіян взяти в повне оточення Авдіївку.
"Була перша хвиля, потім окупанти підготувалися до другої, а тепер готують третю хвилю", – зазначив військовий експерт.
Чого прагнула досягти Росія під час першої та другої хвилі наступу на Авдіївку: дивіться відео
Авдіївський гарнізон вистоїть
Ймовірно, третя хвиля буде комбінована. Окупанти спробують тиснути й знищити Авдіївські гарнізони. Однак кількість засобів, яка виділення на втримання Авдіївки, та розташування Авдіївського гарнізону, вбудованого в спільну систему оборони Східного фронту, дає впевненість у тому, що гарнізон вистоїть.
Артпідготовка й кількість артилерійських снарядів, які туди перекинуті, вибивають росіян.
За перші дві хвилі ворог втратив близько 5 тисяч солдатів, а якщо врахувати важкопоранених, то близько 10 тисяч. Приблизно таку саму кількість росіяни втратять під час третьої хвилі,
– сказав Світан.
Впевненість та стійкість нашого гарнізону гарантована практично 10-річними боями з росіянами. Окупанти вже впродовж 10 років намагаються оточити Авдіївку. Проте російські загарбники самі можуть опинитися в оточені й тоді їм доведеться втікати аж до Донецька.
Ситуація біля Авдіївки: останні новини
- Росіяни зменшили кількість авіаударів на Авдіївському напрямку. На думку речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, можливо, окупанти перекинули авіацію на інші напрямки, де їм важче.
- Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив, що росіяни біля Авдіївки з остраху українського полону підривають самі себе. За словами одного російського полоненого, з його роти залишилося 6 – 7 окупантів.
- На Авдіївському напрямку росіяни знову застосовують тактику "м'ясних атак". У бій окупанти кидають незахищену піхоту з підрозділу "Шторм-Z".