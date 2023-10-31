Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, ЗСУ втримають Авдіївський напрямок, а от росіяни втратять дуже багато людей.

Читайте також Зі зруйнованого будинку в Авдіївці евакуювали літню вчительку та її кицю: щемливі кадри

Як ЗСУ стримали ворога під час наступу на Авдіївку

Під час першої хвилі росіяни хотіли захопити Авдіївку, розбити український гарнізон й витіснити ЗСУ з міста. Однак ворожі угруповання розбилися об наші укріплення: стіну вогню, Авдіївський коксохімічний завод, залізничну дорогу з Очеретиного на Авдіївку.

Окупанти не змогли виконати це завдання. Вони навіть з села Спартак не вийшли, тому що українські артилеристи організували там серйозну стіну вогню,

– зауважив Світан.

Потім ворог прийняв рішення переформатуватися, трішки відійти й оточити Авдіївку. Друга хвиля була націлена на оточення міста, однак, на щастя, не склалося.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Тил Авдіївського гарнізону прикривають два гарнізони – Очеретянський та Карлівський, які також зробили стіну артилерійського вогню і не дали росіян взяти в повне оточення Авдіївку.

"Була перша хвиля, потім окупанти підготувалися до другої, а тепер готують третю хвилю", – зазначив військовий експерт.

Чого прагнула досягти Росія під час першої та другої хвилі наступу на Авдіївку: дивіться відео

Авдіївський гарнізон вистоїть

Ймовірно, третя хвиля буде комбінована. Окупанти спробують тиснути й знищити Авдіївські гарнізони. Однак кількість засобів, яка виділення на втримання Авдіївки, та розташування Авдіївського гарнізону, вбудованого в спільну систему оборони Східного фронту, дає впевненість у тому, що гарнізон вистоїть.

Артпідготовка й кількість артилерійських снарядів, які туди перекинуті, вибивають росіян.

За перші дві хвилі ворог втратив близько 5 тисяч солдатів, а якщо врахувати важкопоранених, то близько 10 тисяч. Приблизно таку саму кількість росіяни втратять під час третьої хвилі,

– сказав Світан.

Впевненість та стійкість нашого гарнізону гарантована практично 10-річними боями з росіянами. Окупанти вже впродовж 10 років намагаються оточити Авдіївку. Проте російські загарбники самі можуть опинитися в оточені й тоді їм доведеться втікати аж до Донецька.

Ситуація біля Авдіївки: останні новини