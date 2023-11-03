Самые тяжелые бои на Таврическом направлении сейчас продолжаются в районе Марьинки и возле Авдеевки. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, пишет 24 Канал.

Смотрите также ВСУ наступают на направлении, где это не удалось россиянам: изменения карты фронта за неделю

Самые тяжелые бои продолжаются в районе Марьинки и возле Авдеевки

Как рассказал Штупун, 2 ноября россияне пытались наступать на Угледарском направлении. Противник шел механизированной колонной, но украинские воины уничтожили десятки единиц техники, в результате чего противник отступил.

Спикер отметил, что на Таврическом направлении враг нанес 22 авиаудара. Штупун подчеркнул, что россияне применяют КАБы почти по всей протяженности линии боевого столкновения, но акцент делают на Авдеевском направлении.

Сообщается, что противник провел 38 боевых столкновений и совершил 1073 артобстрела.

В ВСУ ожидают обострения ситуации в районе Авдеевки

Александр Штупун рассказал, что Россия не оставляет попыток окружить Авдеевку. Однако по его словам, сейчас наступательные действия противника недостаточно активны, как были в предыдущие дни.

Спикер заявил, что в ВСУ ожидают возможного обострения, поэтому наши воины готовятся, укрепляются и ведут другую работу, которая позволит остановить врага и помешает ему продвигаться.

Штупун сообщил, что накануне безуспешными были наступательные действия россиян возле населенных пунктов Степовое, Тоненькое, Северное и Первомайское. Там было отбито около 10 атак врага.

Также горячо в районах Марьинки и Новомихайловки, где было зафиксировано более 20 безуспешных попыток россиян продвинуться вперед.

Противник вел безуспешные наступательные действия на Шахтерском направлении возле Пречистовки и Старомайорского. Кроме того, враг пытается восстановить утраченное положение у Вербового и Работино на Запорожском направлении.

Какие потери россияне понесли в зоне ОСГВ "Таврия"