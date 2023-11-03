Найтяжчі бої на Таврійському напрямку наразі тривають у районі Мар'їнки та біля Авдіївки. Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, пише 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ наступають на напрямку, де це не вдалося росіянам: зміни карти фронту за тиждень

Найтяжчі бої тривають у районі Мар'їнки та біля Авдіївки

Як розповів Штупун, 2 листопада росіяни намагалися наступати на Вугледарському напрямку. Противник ішов механізованою колоною, але українські воїни знищили десятки одиниць техніки, внаслідок чого противник відступив.

Спікер зазначив, що на Таврійському напрямку ворог завдав 22 авіаудари. Штупун зауважив, що росіяни застосовують КАБи майже по всій протяжності лінії бойового зіткнення, але акцент роблять на Авдіївському напрямку.

Повідомляється, що противник провів 38 бойових зіткнень та здійснив 1073 артобстріли.

У ЗСУ очікують загострення ситуації у районі Авдіївки

Олександр Штупун розповів, що Росія не полишає спроб оточити Авдіївку. Однак, за його словами, наразі наступальні дії противника не досить активні, як були в попередні дні.

Спікер заявив, що в ЗСУ очікують можливого загострення, тому наші воїни готуються, укріплюються та ведуть іншу роботу, яка дасть змогу зупинити ворога і завадить йому просуватися.

Штупун повідомив, що напередодні безуспішними були наступальні дії росіян біля Степового, Тоненько, Сєвєрного і Первомайського. Там було відбито близько 10 атак ворога.

Також гаряче у районах Мар'їнки та Новомихайлівки, де було зафіксовано понад 20 безуспішних спроб росіян просунутися вперед.

Противник вів безуспішні наступальні дії на Шахтарському напрямку біля Пречистівки та Старомайорського. Крім того, ворог намагається відновити втрачене положення біля Вербового і Роботиного на Запорізькому напряму.

Яких втрат росіяни зазнали у зоні ОСУВ "Таврія"