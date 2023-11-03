Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що, найімовірніше, починається третя хвиля штурму Авдіївки.
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"Росіяни намагаються встигнути до початку дощів. Осіння негода зупинить будь-які наступальні дії, тому вікно можливостей звужується, і вони поспішають", – зазначив Світан.
За його словами, наразі росіяни не наступають у чистому вигляді, а намагаються підготувати плацдарм для цього. Вони підтягують сили на північ від Авдіївки – у районі коксохіму та на південний захід – від Веселого, Опитного до Водяного.
ЗСУ знають про плани ворога
Українські військові міцно стоять на своїх позиціях і за кожної нагоди завдають удару росіянам.
Наші артилеристи й ракетники під час кількох операцій вивели з ладу російське обладнання, спалили кілька бочок з паливом. Зупинили рух по станції Мушкетове, а до цього – на Ясинуватській і Донецькій,
– нагадав Світан.
Так, біля Авдіївки доволі серйозна система укріплення, яка 10 років стримувала російські війська від руху на північ від Донецька.
Ситуація біля Авдіївки: останні новини
- Натепер одні з найважчих боїв тривають саме біля Авдіївки, де ворог активізувався з 10 жовтня. Він щільно застосовує керовані авіаційні бомби по українських захисниках.
- Ситуацію на цій ділянці фронту проаналізувала британська розвідка. Там констатували, що російський штурм провалився через міцну українську оборону.
- Однак окупанти не відмовились від своїх планів щодо Авдіївки. Вони роблять висновки та готуються до нового наступу на цьому напрямку.