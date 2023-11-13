В дождливые периоды защитники круглосуточного находятся по колено в грязи. Именно поэтому важно помнить о наших защитниках и помогать им каждый чем может.

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Ужасные условия на фронте

Фотограммы Константин и Влада Либеровы поделились снимками окопов в Донецкой области, где базируются пехотинцы из 24 бригады. Они живут почти 24/7 в грязи и, чтобы воины не делали, они чувствуют себя грязным. Военные строят специальные слитки в окопах, чтобы вода не собиралась, однако на определенных участках это даже не работает. Так что берут в руки лопаты и начинают вычерпывать.

Через час такой прогулки вдоль всей линии обороны чувствуем нереальную усталость. Ноги разъезжаются при ходьбе и увязают. Каждый шаг требует дополнительных усилий. Это как хорошая тренировка в спортзале, которая никогда не закончится,

– поделились фотографы.

Еще одной большой проблемой является холод. Мировой день становится короче, а когда стемнеющая температура уже опускается ближе к нулю. Иногда срывается сильный ветер.

Условия пребывания воинов ВСУ в Донецкой области / фотографы Либеровы

Ситуация на фронте: новости