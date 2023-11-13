У дощові періоди захисники цілодобового перебувають по коліна у багнюці. Саме тому важливо пам'ятати про наших захисників та допомагати їм – кожен чим може.

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Жахливі умови на фронті

Фотограми Констянтин та Влада Ліберови поділилися знімками окопів у Донецькій області, де базуються піхотинці з 24 бригади. Вони живуть майже 24/7 у багнюці і щоб воїни не робили, вони відчувають себе брудним. Військові будують спеціальні зливки в окопах, щоб вода не збиралась, однак на певних ділянках навіть це не працює. Тож беруть в руки лопати та починають вичерпувати.

За годину такої прогулянки вздовж всієї лінії оборони відчуваємо нереальну втому. Ноги розʼїжджаються при ходьбі та вʼязнуть. Кожен крок потребує додаткових зусиль. Це наче хороше тренування в спортзалі, яке ніколи не закінчиться,

– поділилися фотографи.

Ще одною великою проблемою є холод. Світовий день стає коротший, а коли стемніє температура вже опускається ближче до нуля. Час від часу зривається сильний вітер.

Умови перебування воїнів ЗСУ на Донеччині / фотографи Ліберови

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