Засновник ГО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний сказав 24 Каналу, що найбільше можливостей для наступу ворог має саме на Сході.

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"Реально наступати вони можуть лише на одній ділянці фронту. Це Авдіївка, Бахмут, Мар'їнка або Куп'янсько-Лиманський напрямок", – перелічив Нарожний.

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За його словами, росіянам простіше наступати на Сході, тому що там дуже близько до державного кордону. Вони можуть перекидати особовий склад, боєприпаси – усе, що їм потрібно для атаки.

На Півдні ж ворогу сутужно через великі проблеми з логістикою. Йому дуже бракує боєприпасів.

Яким способом просуваються росіяни

"На жаль, у ворога є величезна кількість людських ресурсів. Вони кидають в атаки купу людей, які проходять 20–50 метрів і окопуються. У такий спосіб вони просуваються – дуже повільно, але просуваються", – пояснив Нарожний.

Якщо ворог перекине свої війська з Півдня, тоді втратить його, але зможе атакувати на Сході.

Сили оборони здатні зупинити російських окупантів завдяки практично незмінній з 2014 року лінії зіткнення. Крім того, потрібно будувати укріплення – другу, третю, четверту лінії оборони.

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