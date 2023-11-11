Таку думку 24 Каналу озвучив льотчик-інструктор, військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, ЗСУ виб’ють загарбників з лівого берега Дніпра у Херсонській області.

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"Лівий берег окупантам технічно та з військової точки зору втримати практично неможливо. Це найбільш далека точка від Росії. Тому вони рано чи пізно звідти підуть. ЗСУ їх звідти виб'ють. Росіяни будуть приймати рішення йти", – вважає він.

У росіян нема перспектив

Роман Світан зазначив, що у росіян не перспективна ситуація у Донецькій та Луганській областях. Однак вони активізувались у цих областях та намагаються атакувати Авдіївський напрямок, зокрема.

Ми, найімовірніше, ще будемо рухатись лівим берегом Дніпра. У нас на там набагато більше можливостей звільнити свою територію, ніж у росіян зайняти її на Донецькому та Луганському напрямках,

– сказав військовий експерт.

У Донецькій області дуже серйозні лінії оборони. Окупанти не дійшли навіть до другої лінії оборони Вугледар – Курахове – Карлівка – Очеретине – Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ – Слов'янськ. Про прорив першої лінії оборони можна говорити тільки тоді, коли військо доходить до другої. Ворог до неї навіть не наблизився.

Світан про можливості ЗСУ на лівому березі Дніпра: дивіться відео

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