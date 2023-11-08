Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив, спілкуючись з журналістами. Він визнав повільний процес контрнаступу на окупованому Півдні та похвалився планом ведення бойових дій до 2024 року.

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Україна переможе у війні

У цьому також переконаний Володимир Зеленський. За його словами, наша держава намагатиметься досягнути позитивних результатів на полі бою до кінця 2023 року. Президент зазначив, що ми здобудемо перемогу у війні, хоч і є труднощі на фронті.

У нас є план. У нас є дуже конкретні міста, дуже (конкретні – 24 Канал) напрямки, куди ми йдемо. Я не можу поділитися всіма деталями, але ми робимо повільні кроки вперед на Півдні, а також кроки на Сході,

– зазначив він.

Володимир Зеленський додав, що будуть "хороші кроки... біля Херсонської області". Він переконаний, що нам вдасться досягнути успіху, але "це важко."

Глава держави також наголосив на необхідності українців зберігати єдність. У цьому, запевнив президент, можуть допомогти західні лідери. Адже війна все ще триває, наближається ймовірна зимова кампанія ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Відтак, виникають питання щодо сталості військової допомоги від Заходу.

Натякнув, що допомогу мають давати оперативніше

Як зазначають журналісти, Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Київ глибоко вдячний Заходу за військову допомогу. Адже без неї наша країна не могла б досягати результатів на полі бою. Водночас глава держави зазначив, що рішення про надання підтримки "іноді ухвалюються трохи повільно".

Звернімо увагу, що 7 листопада Володимир Зеленський поділився хорошою новиною з українцями. Він зауважив, що отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки й обладнання за добу, що минула.

За словами глави держави, додаткові системи NASAMS від партнерів уже стали на бойове чергування. Мовиться про норвезький ЗРК середньої дальності.

Кількома днями раніше стало відомо про черговий пакет військової допомоги від США. Його загальна сума – 425 мільйонів доларів. У матеріалі ми розповіли, яке озброєння до нього входить.