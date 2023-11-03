Західні партнери регулярно підтримують Україну. Сполучені Штати Америки є одним із найбільших донорів для нашої держави.

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Що увійшло в пакет допомоги від США

Виділення допомоги у сфері безпеки зі складів Міністерства оборони на суму до 125 мільйонів доларів США для задоволення нагальних потреб України на полі бою, а також 300 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI) для посилення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі,

– так характеризують пакет у Пентагоні.

Новий пакет військової допомоги для України містить:

додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї та гранат;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;

спорядження для холодної погоди;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання;

додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.

Андрій Єрмак схарактеризував цей пакет так: "США передають Україні боєприпаси для систем ППО NASAMS та РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, ПТРК та інше".