Західні партнери регулярно підтримують Україну. Сполучені Штати Америки є одним із найбільших донорів для нашої держави.
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Що увійшло в пакет допомоги від США
Виділення допомоги у сфері безпеки зі складів Міністерства оборони на суму до 125 мільйонів доларів США для задоволення нагальних потреб України на полі бою, а також 300 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI) для посилення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі,
– так характеризують пакет у Пентагоні.
Новий пакет військової допомоги для України містить:
- додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї та гранат;
- боєприпаси для знешкодження перешкод;
- протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
- 12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;
- спорядження для холодної погоди;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання;
- додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.
Андрій Єрмак схарактеризував цей пакет так: "США передають Україні боєприпаси для систем ППО NASAMS та РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, ПТРК та інше".