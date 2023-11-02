Оголосити про новий пакет допомоги мають вже у п'ятницю, 3 листопада. Зокрема, туди увійдуть ракети для протидії безпілотників та боєприпаси. Про це повідомили 2 американських чиновники.

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Водночас пакет, вочевидь, не включатиме додаткові ракети ATACMS. Інших деталей наразі не розкривають.

Раніше США надали потужну допомогу Україні

США підтримують Україну у її боротьбі за свою свободу. Раніше стало відомо, що США виділили Україні пакет допомоги у розмірі 150 мільйонів доларів.

Туди увійшли:

Боєприпаси для систем ППО NASAMS;

ракети ППО AIM-9M;

зенітні ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети TOW;

системи Javelin;

понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

активні бронеплити для танків Абрамс та інше.

Окрім того, журналістка Мирослава Гонгадзе повідомила, що Україна може отримати ракети дальністю 300 кілометрів вже у січні 2024 року.