Объявить новый пакет помощи должны уже в пятницу, 3 ноября. В частности, туда войдут ракеты для противодействия беспилотникам и боеприпасам.
Обратите внимание Спикер Палаты представителей анонсировал пакет помощи Украине: когда его примут
В то же время, пакет, очевидно, не будет включать дополнительные ракеты ATACMS. Остальные детали пока не раскрывают.
Ранее США оказали мощную помощь Украине
США поддерживают Украину в ее борьбе за свободу. Ранее стало известно, что США выделили Украине пакет помощи в размере 150 миллионов долларов.
Туда вошли:
- Боеприпасы для систем ПВО NASAMS;
- ракеты ПВО AIM-9M;
- зенитные ракеты Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты TOW;
- системы Javelin;
- более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- приборы ночного видения;
- активные бронеплиты для танков Абрамс и другое.
Кроме того журналистка Мирослава Гонгадзе сообщила, что Украина может получить ракеты дальностью 300 километров уже в январе 2024 года.