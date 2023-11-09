Відповідні тези глава держави Володимир Зеленський висловив під час спілкування з журналістами на конференції Reuters Next. Перш за все він наголосив, що певні проблеми пов'язані з очікуванням військової допомоги.

Дивіться також "Новий Ізраїль"? Чи скасують в Україні призов, що таке рекрутинг і для чого його вводять

Виклики перед Україною

Українці вже змогли вдарити по російській армії, однак зараз виникли певні труднощі. Президент наголосив, що для проведення швидкого контрнаступу необхідно декілька чинників. Це мотивація, люди та боєприпаси.

Володимир Зеленський акцентує, що він вдячний всім партнерам, однак іноді рішення про допомогу ухвалюється повільніше і Україна недоотримує обіцяне. Це неприємності, які не передбачалися.

Ви повинні також розуміти, що є й дуже багато поганих сюрпризів. Криза. Може бути криза у деяких парламентах або в Конгресі, і рішення ухвалюються трохи повільно,

– розповів президент.

Україна чекала на боєприпаси сім місяців – Росія використала цей час, щоб все замінувати на Півдні. Також він зазначив, що якщо минулого року вся увага була зосереджена на Україні, то зараз увага розділилася й на війну на Близькому Сході. Він підсумував, що зараз є багато викликів, через що і є деякі повільні процеси.

Зеленський пообіцяв результати до 2024 року

Володимир Зеленський наголошує, що Україна намагатиметься досягнути позитивних результатів на полі бою до кінця 2023 року. Президент зазначив, що ми здобудемо перемогу у війні, хоч і є труднощі на фронті.

Збройні Сили мають план, однак відповідними деталями ділитися наразі не можна. Військові рухаються повільно кроками на Півдні, а також на Сході. Володимир Зеленський додав, що будуть "хороші кроки... біля Херсонської області".

Україна продовжуватиме боротьбу проти Росії, аж поки та не виведе всі війська з окупованих територій. Ворог не зупиниться, тому не можна поступатися жодним клаптиком землі.