Про це 24 Каналу розповів політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зауваживши, що до влади у нижній палаті Конгресу прийшли трампісти. І ситуація з виділенням військової допомоги України стала дещо важчою.

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Це – неприємний сигнал. Однак безперечно, що зараз Штати будуть шукати рішення, як все ж забезпечити подальшу військову допомогу для України.

США та Байден робитимуть усе можливе зараз. Байден з Україною до кінця. Ті рішення, які мали працювати, поки не працюють. Лендліз – також не рішення. Бо йде те ж голосуванні і той ж спікер. В нас спікер, який хоче гроші для Ізраїлю взяти з податкової адміністрації. Трампівці у всій красі. Республіканці голосують, бо інакше їх "з'їдять". Далі Сенат заблокує цей законопроєкт. І все для них добре буде,

– зазначив Рашкін.

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Будуть шукати рішення

Як наголосив Рашкін, ситуація зараз екстрена, бо фактично зараз вже практично дві війни, а одна з партій блокує допомогу. Однак Штати будуть думати, як забезпечити Україну військовою допомогою.

Будуть знаходити нові рішення. Республіканці не зрозуміли, що це програшний варіант. Побачимо, як президент США шукатиме гроші для України. Їх потрібно знайти,

– підкреслив Рашкін.

Військова допомога для України: коротко