Соответствующие тезисы глава государства Владимир Зеленский высказал во время общения с журналистами на конференции Reuters Next. Прежде всего, он отметил, что определенные проблемы связаны с ожиданием военной помощи.

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Вызовы перед Украиной

Украинцы уже смогли ударить по российской армии, однако сейчас возникли некоторые трудности. Президент подчеркнул, что для проведения быстрого контрнаступления необходимо несколько факторов. Это мотивация, люди и боеприпасы.

Владимир Зеленский акцентирует внимание, что он благодарен всем партнерам, однако иногда решения о помощи принимаются медленнее и Украина недополучает обещанное. Это вызвало непредсказуемые неприятности.

Вы должны также понимать, что есть очень много плохих сюрпризов. Кризис. Может быть кризис в некоторых парламентах или в Конгрессе, и решения принимаются немного медленно,

– рассказал президент.

Украина ждала боеприпасов семь месяцев – Россия использовала это время, чтобы все заменять на Юге. Также он отметил, что если в прошлом году все внимание было уделено Украине, то сейчас внимание разделилось и на войну на Ближнем Востоке. Он подытожил, что сейчас много вызовов, из-за чего и есть некоторые медленные процессы.

Зеленский пообещал результаты к 2024 году

Владимир Зеленский отмечает, что Украина будет пытаться достичь положительных результатов на поле боя до конца 2023 года. Президент отметил, что мы одержим победу в войне, хотя и есть трудности на фронте.

Вооруженные Силы планируют, однако соответствующими деталями делиться пока нельзя. Военные двигаются медленно шагами на Юге, а также на Востоке. Владимир Зеленский добавил, что будут "хорошие шаги... возле Херсонской области".

Украина будет продолжать борьбу против России, пока не выведет все войска с оккупированных территорий. Враг не остановится, поэтому нельзя уступать ни один клочок земли.