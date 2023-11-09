Соответствующий тезис президент Украины озвучил во время общения в онлайн-формате со студентами и преподавателями заведениями высшего образования Мексики. Он добавил, что о каких-либо территориальных уступках не может идти и речи.

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Украина борется за мир

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы стремятся к миру, стремятся спокойно жить в своей стране. Мир придет, но не мир с Россией – она этого совсем не хочет. У нее собственные представления о мире, которые не совпадают с нашими.

Она (Россия – 24 Канал) представляет мир по-своему. А мы представляем его как независимое, свободное, европейское государство. Поэтому только восстановление территориальной целостности, восстановление прав и свобод людей, восстановление суверенитета – это главные принципы окончания этой горячей стадии войны, а затем – восстановление справедливости,

– акцентировал президент.

Он обратил внимание на то, что любые территориальные уступки только разожгут их намерения. Зеленский акцентировал на том, что этот зверь не остановится, ведь его политика ничем не отличается от политики прожорливого нацизма.

Потому мы должны бороться. Поэтому люди в мире должны осознавать, что если мы будем жертвами, то мы будем не последними. И потому мы боремся и хотим, чтобы нас поддерживали,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что пока о каких-либо отношениях с Россией не может идти и речи. Этот вопрос зависит от последующих поколений и от того, как агрессор завершит войну. Выведет ли он войска, будут ли готовы их поколения извиняться, будет ли проведен суд.

Возможны ли переговоры с Россией