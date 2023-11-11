Загарбники мають головну мету – знову захопити місто Куп’янськ. Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Кількість атак зросла

Володимир Фітьо зазначив, що загарбники не полишають спроби спроб атакувати на Лимано-Куп'янському напрямку. Основна мета ворога на цьому напрямку – повторна окупація Куп'янська, через який під час окупації здійснювалося логістичне постачання російських військ.

За минулу добу на цьому напрямку ЗСУ відбили 13 атак. Ворог завдавав 12 авіаударів гелікоптерами вогневої підтримки, штурмовою, бомбардувальною авіацією. Також окупанти запускали керовані авіабомби, 12 дронів-камікадзе.

На Лимано-Куп'янському напрямку відбулося загалом 808 обстрілів. Кількість обстрілів у порівнянні з минулою та позаминулою добою значно збільшилась,

– повідомив він.

ЗСУ на Лимано-Куп’янському напрямку знищили 198 окупантів та 48 зразків ворожої техніки. Зокрема, 8 танків та 4 бойові броньовані машини.

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Окупанти не відмовляються від намірів

Як зауважив начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ, у 2022 року під час контрнаступу у Харківській області наші захисники вигнали окупантів з Куп'янська. Крім того, росіянам потрібна хоч якийсь успіх на фронті, тому вони намагаються промацати українську оборону.

На Лимано-Куп'янському напрямку зараз вони перегруповуються. Відповідно ми бачимо, що вони не відмовляються від своїх намірів і на цьому напрямку теж будуть продовжувати свої активні дії,

– підкреслив Фітьо.

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