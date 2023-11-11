За добу відбулося 87 бойових зіткнень – загалом противник випустив 5 ракет і завдав 83 авіаудари. Крім того, окупанти здійснили 102 обстріли із застосуванням реактивних систем залпового вогню як по військових позиціях, так і по цивільних населених пунктах.

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Що відбувається на Сході та Півдні

Ситуація поблизу Бахмута лишається напруженою: дивіться на карті

Ворог досі намагається оточити Авдіївку: дивіться на карті

Оперативна обстановка поблизу Роботиного: дивіться на карті

Ситуація на Півночі