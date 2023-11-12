Так, протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, а також здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Дивіться також Понад 1000 окупантів, ППО, РСЗВ та багато іншої техніки: величезні втрати ворога 12 листопада
Що відбувається на Сході України
ЗСУ відбили атаки росіян біля Синьківки: дивіться на карті
Росіяни намагалися наступати на Хромове: дивіться на карті
Росія хоче оточити Авдіївку: дивіться на карті
Сили оборони відбили штурм біля Мар'їнки: дивіться на карті
Росіяни активізувалися біля Вугледара: дивіться на карті
Як змінився фронт на Півдні
Російська армія наступала біля Роботиного: дивіться на карті
Яка ситуація на інших ділянках фронту
Яких втрат завдали ЗСУ ворогу у техніці
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 засоби протиповітряної оборони ворога.