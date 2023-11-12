Так, за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 1 ракетный и 63 авиационных ударов, а также совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.
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Что происходит на Востоке Украины
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Как изменился фронт на Юге
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Какая ситуация на других участках фронта
Какие потери нанесли ВСУ врагу в технике
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 средства противовоздушной обороны врага.