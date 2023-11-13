Как пишут в командовании украинской армии 13 ноября, только за минувшие сутки произошло 69 боевых столкновений между нашими защитниками и захватчиками. Как выглядит карта боевых действий по состоянию на 628 день великой войны, смотрите в материале 24 Канала.
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Восточные направления
Какая ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте DeepState
Какая ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте DeepState
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Южные направления
Какая ситуация на Мелитопольском направлении: смотрите на карте DeepState
Террор врага
В общем, российские оккупанты нанесли по позициям наших военных и мирных населенных пунктах:
- 7 ракетных ударов;
- 34 авиационных удара;
- 59 ударов с РСЗО.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура,
– пишут в командовании Сил обороны.
Российские захватчики нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в городе Харьков, в то же время авиационные удары были нанесены по таким населенным пунктам:
- Петропавловка, Чернещина Харьковской области;
- Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество. Луганской области;
- Северск, Авдеевка, Северное, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;
- Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области;
- Херсон, Новоберислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области.
А вот под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
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Успехи защитников
- В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- ПВО уничтожила одну управляемую авиационную ракету Х-59, а подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения и 3 склада боеприпасов оккупантов.
- В Генштабе проинформировали утром 13 ноября, что за минувшие сутки было уничтожено еще 800 захватчиков, всего – 312 550 бойцов вражеского войска.