Так, за прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, а также совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Враг атаковал вблизи Синьковки: смотрите на карте

Россия вела безуспешные действия у Надежды: смотрите на карте

Силы обороны отбили атаки возле Ивановского: смотрите на карте

Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите на карте

Украина сдерживает наступление России возле Марьинки: смотрите на карте

Противник вел наступление у Золотой Нивы: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Украинские военные отбили атаку у Работиного: смотрите на карте

Как изменилась ситуация в других направлениях

Какие потери имел враг в технике

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

В то же время, подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны и одну важную цель врага.