Так, за прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, а также совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отбили 7 атак.

Враг атаковал вблизи Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надии, Новоегоровки Луганской области и Торского Донецкой области, где наши защитники отбили 6 атак.

Россия вела безуспешные действия у Надежды: смотрите на карте

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где ВСУ отбили 15 атак. В то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносящие врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны отбили атаки возле Ивановского: смотрите на карте

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 18 атак.

Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите на карте

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 24 атаки.

Украина сдерживает наступление России возле Марьинки: смотрите на карте

На Шахтерском направлении противник вел штурмовые действия южнее Золотой Нивы Донецкой области, успеха не имел.

Противник вел наступление у Золотой Нивы: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Запорожском направлении наши защитники отразили 4 атаки захватчиков в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Украинские военные отбили атаку у Работиного: смотрите на карте

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Как изменилась ситуация в других направлениях

На Волынском и Полесском направлениям Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери имел враг в технике

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

В то же время, подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны и одну важную цель врага.