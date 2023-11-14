Карта боевых действий по состоянию на 14 ноября / Коллаж 24 Канала
Украинские военные уже 629 суток отбивают мощные штурмы врага, возвращая наши территории. Враг в то же время пытается окружить Авдеевку в Донецкой области, а также атакует позиции ВСУ в районе Марьинки.
Россия вела безуспешные действия у Надежды: смотрите на карте
Силы обороны отбили атаки возле Ивановского: смотрите на карте
Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите на карте
Украина сдерживает наступление России возле Марьинки: смотрите на карте
Противник вел наступление у Золотой Нивы: смотрите на карте
Что происходит на Юге
Украинские военные отбили атаку у Работиного: смотрите на карте
Как изменилась ситуация в других направлениях
Какие потери имел враг в технике
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника.
В то же время, подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны и одну важную цель врага.