Так, протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, а також здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак.

Ворог атакував поблизу Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії, Новоєгорівки Луганської області та Торського Донецької області, де наші захисники відбили 6 атак.

Росія вела безуспішні дії біля Надії: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ЗСУ відбили 15 атак. Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони відбили атаки біля Іванівського: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Авдіївки, Сєверного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 18 атак.

Росіяни хочуть оточити Авдіївку: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 24 атаки.

Україна стримує наступ Росії біля Мар'їнки: дивіться на карті

На Шахтарському напрямку противник вів штурмові дії південніше Золотої Ниви Донецької області, успіху не мав.

Противник вів наступ біля Золотої Ниви: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки загарбників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Українські військові відбили атаку біля Роботиного: дивіться на карті

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Як змінилася ситуація на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Які втрати мав ворог у техніці

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони та одну важливу ціль ворога.