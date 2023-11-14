Карта бойових дій станом на 14 листопада / Колаж 24 Каналу
Українські військові вже 629 діб відбивають потужні штурми ворога, повертаючи назад наші території. Водночас ворог невпинно намагається оточити Авдіївку у Донецькій області, а також атакує позиції ЗСУ у районі Мар'їнки.
Ворог атакував поблизу Синьківки: дивіться на карті
Росія вела безуспішні дії біля Надії: дивіться на карті
Сили оборони відбили атаки біля Іванівського: дивіться на карті
Росіяни хочуть оточити Авдіївку: дивіться на карті
Україна стримує наступ Росії біля Мар'їнки: дивіться на карті
Противник вів наступ біля Золотої Ниви: дивіться на карті
Що відбувається на Півдні
Українські військові відбили атаку біля Роботиного: дивіться на карті
Як змінилася ситуація на інших напрямках
Які втрати мав ворог у техніці
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника.
Водночас підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони та одну важливу ціль ворога.