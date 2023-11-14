Так, протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, а також здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на Сході України

Ворог атакував поблизу Синьківки: дивіться на карті

Росія вела безуспішні дії біля Надії: дивіться на карті

Сили оборони відбили атаки біля Іванівського: дивіться на карті

Росіяни хочуть оточити Авдіївку: дивіться на карті

Україна стримує наступ Росії біля Мар'їнки: дивіться на карті

Противник вів наступ біля Золотої Ниви: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Українські військові відбили атаку біля Роботиного: дивіться на карті

Як змінилася ситуація на інших напрямках

Які втрати мав ворог у техніці

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони та одну важливу ціль ворога.