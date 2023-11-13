Як пишуть в командуванні української армії 13 листопада, лише за минулу добу відбулось 69 бойових зіткнень між нашими захисниками та загарбниками. Який вигляд має карта бойових дій станом на 628 день великої війни, дивіться у матеріалі 24 Каналу.

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Східні напрямки

Сіверський, Слобожанський напрямки. Росія зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність. Головна мета ворога – не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп'янський напрямок. Ця ділянка фронту входить в зону відповідальності ОСУВ "Хортиця". За підтримки авіації загарбники вели безрезультатні штурмові дії в районах таких населених пунктів: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області. Збройні Сили відбили 11 атак.

Лиманський напрямок. За підтримки авіації російські військові здійснювали безрезультатні штурмові операції біля Новоєгорівки Луганської області. Нашим захисникам вдалось відбити 4 атаки.

Бахмутський напрямок. Штурми з боку Росії на цій ділянці фронту зафіксовано в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Наші воїни відбили близько 10 атак, здійснили штурмові дії південніше Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Авдіївський напрямок. Як інформують в ОСУВ "Таврія", за підтримки авіації, окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника південно-східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного Донецької області – там Сили оборони відбили 17 атак.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський напрямок. Наші захисники відбили 24 атаки загарбників в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Шахтарський напрямок. Ворог за підтримки авіації вів безрезультатні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області, де українські воїни відбили 2 атаки.

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Південні напрямки

Запорізький напрямок. Ворог не здійснював штурмових дій на цій ділянці фронту. Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Яка ситуація на Мелітопольському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Херсонський напрямок. В ОСУВ "Одеса" повідомляють, що наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилу противника.

Терор ворога

Загалом російські окупанти завдали по позиціях наших військових та мирних населених пунктах:

7 ракетних ударів;

34 авіаційних удари;

59 ударів з РСЗВ.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура,

– пишуть в командуванні Сил оборони.

Російські загарбники завдали чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах у місті Харків, водночас авіаційних ударів зазнали:

Петропавлівка, Чернещина Харківської області ;

; Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області ;

; Сіверськ, Авдіївка, Сєверне, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області ;

; Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області ;

; Херсон, Новоберислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

А от під артилерійським вогнем опинилися аж понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

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Успіхи захисників