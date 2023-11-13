Як пишуть в командуванні української армії 13 листопада, лише за минулу добу відбулось 69 бойових зіткнень між нашими захисниками та загарбниками. Який вигляд має карта бойових дій станом на 628 день великої війни, дивіться у матеріалі 24 Каналу.
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Східні напрямки
Яка ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState
Яка ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті від DeepState
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Південні напрямки
Яка ситуація на Мелітопольському напрямку: дивіться на карті від DeepState
Терор ворога
Загалом російські окупанти завдали по позиціях наших військових та мирних населених пунктах:
- 7 ракетних ударів;
- 34 авіаційних удари;
- 59 ударів з РСЗВ.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура,
– пишуть в командуванні Сил оборони.
Російські загарбники завдали чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах у місті Харків, водночас авіаційних ударів зазнали:
- Петропавлівка, Чернещина Харківської області;
- Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області;
- Сіверськ, Авдіївка, Сєверне, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області;
- Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області;
- Херсон, Новоберислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області.
А от під артилерійським вогнем опинилися аж понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
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Успіхи захисників
- Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- ППО знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59, а підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження та 3 склади боєприпасів окупантів.
- У Генштабі проінформували вранці 13 листопада, що за минулу добу було знищено ще 800 загарбників, загалом – 312 550 бійців ворожого війська.